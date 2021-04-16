Hıncal Uluç'tan Erdoğan'a: İmdat Cumhurbaşkanım! İmdat!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "İmdat Cumhurbaşkanım!.. İmdaaaatttt!.." başlıklı yazısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılımını önlemek amacıyla belirtilen kurallara uymayanlara daha ağır cezaların uygulanmasını istedi.

"Ramazan'ın ilk 2 haftasını içeren 'yarı kapanma' konuşmanızı ekrandan izledim. Dünyanın en zor kararlarından birini almak ve açıklamak zorunda kalmanın üzüntüsü gözlerinizden okunuyordu... Sadece bahşişle geçinen milyonlarca insanı ilgilendiren, kafe, restoran, eğlence yerlerinin kapanması ne demekti, mesela? Aslında herkes tüm kapanma beklerken, halkınızdan destek bekleyerek 'yarım kapanma'yı denemek zorunda kaldığınızı anlattınız... " ifadelerini kullanan Uluç, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Maske, Mesafe ve Temizlik kesin şart... Toplantı kesin yok' dediniz... 'Bunlara uyarsanız, 15 günlük kapanma sonunda rakamlar düşer. O zaman daha da gevşetiriz. Ama yapmazsanız rakamlar yükselir, bu defa 'tam kapanma' kararı almak zorunda kalırız'! Sayın Başkan... Ne Adalet, ne İçişleri, ne de Sağlık Bakanı'nız umursadı... İşte 15 günlük yarı kapanmada, dünya Kovid listelerinin başında giden İstanbul'da durum... Bu durum İstanbul'un neden salgın rekortmeni olduğunu da açıklıyor..."

'Kurallara uyan uygar vatandaşların suçu ne olacak ki, hapsolacağız?'