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    İddia: Gündüz uykusuyla ilgili soruya verdiği yanıt nedeniyle öğretmene 'dini değerleri aşağılamak' suçundan soruşturma

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    Amasya'da bir öğrencisinin "Peygamber efendimiz gündüzleri iki saat uyurmuş" sorusuna "İçinde bulunduğumuz çağ ile bundan yıllar öncesi arasında farklar bulunmaktadır" yanıtını veren öğretmene, 'dini değerleri aşağılamak' suçundan soruşturma açıldığı iddia edildi.

    Amasya Serdar Zeren İlkokulu’nda 4. sınıfların rehber öğretmeni M.T. bağımlılıkla mücadele eğitimi sürecinde 16 Mart 2021 tarihinde 'Dengeli beslenme ve uyku düzeni' konulu rehberlik çalışması yaptı.

    Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Menekşe'nin aktardığı iddiaya göre bir öğrenci "Peygamber efendimiz gündüzleri iki saat uyurmuş" diye görüş bildirdi. Bunun üzerine öğretmen M.T., "Çocuklar, içinde bulunduğumuz çağ ile bundan yıllar öncesi arasında farklar bulunmaktadır. Uyku ve dinlenme ihtiyacı bireylerin yaşlarına ve yaşadıkları ortama göre, gün içindeki tempolarına göre farklılıklar göstermektedir. Sizlerin gün içerisinde hem sosyal hem akademik hem de zihinsel olarak en üst düzeye ulaşabilmeniz için en ideal olan akşam 22.00 ile sabah 08.00 saatleri arası uykuda bulunmanız" diye yanıt verdi.

    4. sınıf öğrencisi, öğretmenin bu cevabını babası Amasya İmam Hatip Lisesi Okulu Müdürü olan Abdullah Avcı’ya anlattı. Avcı, öğretmen M.T hakkında şikâyetçi oldu. Okul Müdürü Halil Kaykana’nın durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine öğretmen M.T hakkında "İnanca ve peygambere saygısızlık yapmak, öğrenciye travma yaşatmak, dini değerleri aşağılamak" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Müfettişler, öğretmen ve öğrencilerin ifadesine başvurdu. 

    Eğitim-Sen'den tepki

    Soruşturmaya tepki gösteren Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün, yaşanan durumun öğretmenlere yönelik baskı ve yıldırma çalışmalarının somut bir örneği olduğunu söyledi. Ölgün, "Öğretmen dini değerlere ve peygamberimize yönelik olumsuz bir cümle kurmamıştır. Eğitimi dinselleştirme politikalarının aracı gibi kullanan zihniyetler bu yollara başvurarak amaçlarına ulaşmak istemektedirler. Bunu yapanın da bir eğitim yöneticisi olmasını, çocuğunu bu duruma alet etmesini, tüm sınıf arkadaşlarının sorguya çekilmesini kabul etmiyoruz" dedi.

    Etiketler:
    Halkın dini değerlerini aşağılama, Peygamber, Soruşturma, Öğretmen, rehber, iddia
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