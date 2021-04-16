DİSK-AR: Hükümetin salgın için ayırdığı sosyal destek sadece 6.5 milyar TL

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sosyal Koruma Kalkanı adıyla yapılan 60 milyarlık harcamanın 51.5 milyarı İşsizlik Sigortası Fonundan, 2 milyarı vatandaştan toplanan bağışlardan ödendi. 53.5 milyarlık ödeme bütçeden yapılmadı. Hükümetin salgın için ayırdığı sosyal destek sadece 6.5 milyar TL” ifadelerini kullandı.
Sosyal Koruma Kalkanı adıyla yapılan 60 milyarlık harcamanın 51,5 milyarı İşsizlik Sigortası Fonundan, 2 milyarı vatandaştan toplanan bağışlardan ödendi.— DİSK-AR (@disk_arastirma) April 15, 2021
53,5 milyarlık ödeme bütçeden yapılmadı. Hükümetin salgın için ayırdığı sosyal destek sadece 6,5 milyar TL!@diskinsesi pic.twitter.com/pnRbBqOvKG
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