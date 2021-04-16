DİSK-AR: Hükümetin salgın için ayırdığı sosyal destek sadece 6.5 milyar TL

DİSK-AR sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Hükümetin salgın için ayırdığı sosyal destek sadece 6.5 milyar TL” ifadelerini kullandı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sosyal Koruma Kalkanı adıyla yapılan 60 milyarlık harcamanın 51.5 milyarı İşsizlik Sigortası Fonundan, 2 milyarı vatandaştan toplanan bağışlardan ödendi. 53.5 milyarlık ödeme bütçeden yapılmadı. Hükümetin salgın için ayırdığı sosyal destek sadece 6.5 milyar TL” ifadelerini kullandı.