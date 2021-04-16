Yarkadaş: Muharrem İnce hastaneye yatırılınca Kılıçdaroğlu iki kez aradı, 5-6 dakika sohbet ettiler

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yatırılan Muharrem İnce'yi iki kez aradığını söyledi. Yarkadaş, iki ismin 5-6 dakika sohbet ettiğini aktardı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 canlı yayınında CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce'nin sağlık durumuyla ilgili bildiklerini anlattı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İnce'nin Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve pazartesi günü taburcu olacağını ifade eden Yarkadaş, "İnce'nin hastaneye yatırıldığını öğrenen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu pazartesi sabahı kendisini aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Dün bir daha aradı. 5-6 dakika da sohbet ettiler. Sayın Muharrem İnce'ye de bunu doğrulattım" diye konuştu.