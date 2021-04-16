Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Orman Genel Müdürlüğü uçağı, Malatya Erhaç havalimanına acil iniş yaptı.