Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı

NTV'nin aktardığına göre motor arızası yaşanan uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bitkisel üretim genel müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Orman Genel Müdürlüğü uçağı, Malatya Erhaç havalimanına acil iniş yaptı.
NTV'nin aktardığına göre motor arızası yaşanan uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bitkisel üretim genel müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.
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