Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Meclis'e gönderilen fezlekeleri eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar ziyaretine de değinen Karamollaoğlu, "Mesele gariplerin sofrasında olmak değil, o garipliği bitirmektir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu milletvekilleri hakkında düzenlenen fezlekelere eleştirdi.

Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekenin Türkiye açısından 'büyük bir ayıp' olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ana Muhalefet Lideri Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme gelmesi dahi ülkemiz açısından büyük bir ayıptır.

Fezlekeler üzerinden demokrasimize darbe üstüne darbe vurma girişimleri kabul edilemez!

Konuşan, düşünen, sorgulayan, eleştiren, herkesi 'hain ve suçlu' olarak gören anlayıştan bir an önce vazgeçilmeli; tarihimize kara bir leke olarak geçecek yeni yanlış kararlar alınmamalıdır. Fezlekeler üzerinden demokrasimize darbe üstüne darbe vurma girişimleri kabul edilemez!

Konuşan, düşünen, sorgulayan, eleştiren, herkesi “hain ve suçlu” olarak gören anlayıştan bir an önce vazgeçilmeli; tarihimize kara bir leke olarak geçecek yeni yanlış kararlar alınmamalıdır. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) April 15, 2021 ​

'Mesele gariplerin sofrasında olmak değil, o garipliği bitirmektir'

Gazete Duvar'ın haberine göre Türkiye'deki ekonomik sorunlara dikkat çekmek için ‘Geçim İttifakı’ kampanyasını başlatan partisinin bir videosunu da paylaşan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen gün Ankara'da bir aileye yaptığı iftar ziyaretine de göndermede bulundu.

Karamollaoğlu, "Bir Cumhurbaşkanı, vatandaşın sofrasına birkaç çeşit daha koyabiliyorsa o Cumhurbaşkanı her akşam vatandaşın sofrasındadır. Mesele gariplerin sofrasında olmak değil, o garipliği bitirmektir" ifadelerini kullandı.

Bir Cumhurbaşkanı, vatandaşın sofrasına birkaç çeşit daha koyabiliyorsa o Cumhurbaşkanı her akşam vatandaşın sofrasındadır.



Mesele gariplerin sofrasında olmak değil, o garipliği bitirmektir. #MutfaktaRamazan 🍽 #Geçimİttifakı



pic.twitter.com/jDjXB5FABo — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) April 15, 2021

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Saadet Partisi’nin kampanyası kapsamında "Nerede o eski Ramazanlar" temalı bir video yayımlanmıştı. Videoda geçen sene Ramazan ayında gıda ürünleri fiyatlarıyla bu senenin fiyatları karşılaştırılarak, "Ucuz ve kalabalık sofraları özledik, nerede o eski Ramazanlar?" diye sorulmuştu.