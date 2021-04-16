IŞİD yöneticisi, Ankara'da bir evde saklandığı bazanın altında yakalandı

IŞİD'in Irak'ın Cezire bölgesindeki en yetkili üç örgüt yöneticisinden biri, Ankara'da saklandığı bir evde bazının altında yakalandı.

IŞİD içerisinde çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet göstermiş şahısların tespitine yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince oluşturulan özel ekip tarafından sürdürülen çalışmaların ardından sabah saatlerinde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Üçü yabancı uyruklu dört kişiye yönelik düzenlenen operasyonda üç şüpheli yakalandı. Operasyonda saklandığı ikamette baza içerisinde yakalanan S.K.'nın örgütün bölgede hakim olduğu yıllarda Irak’ın Cezire bölgesindeki en yetkili üç örgüt yöneticisinden biri olduğu, örgüt içerisinde üst düzey emir olarak bilindiği belirlendi.

Yapılan aramalarda ele geçirilen 18 bin 300 dolar ve 24 bin liraya el konuldu. Operasyonda yakalanan şüphelilerden R.C.'nin ise 2014-2016 yılları arasında IŞİD içerisinde Sincar bölgesinde çatışmalara katıldığı ve silahlı faaliyet gösterirken hava saldırıları esnasında yaralandığı belirlendi.