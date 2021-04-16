Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan İsrail’e tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırıya açıklama yaptı.
Kalın, "İsrail’in mübarek Ramazan ayında Gazze’ye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyid ediyor, İsrail yönetimini bu saldırılarına derhal son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
İsrail’in mübarek Ramazan ayında Gazze’ye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyid ediyor, İsrail yönetimini bu saldırılarına derhal son vermeye çağırıyoruz.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 16, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)