​İBB: Kanal İstanbul toplantısında temsilcimizin telefonuna el kondu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Mahir Polat, 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Kanal İstanbul'la ilgili toplantısında yaşanan bir olayı paylaştı. Polat, toplantıyı kendilerine aktaran İBB temsilcisinin telefonuna el konduğunu söyledi.