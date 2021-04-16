​İBB: Kanal İstanbul toplantısında temsilcimizin telefonuna el kondu

Kanal İstanbul güzergâhında bulunan Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki sulak alanın birinci derece olan sit korumasının, üçe düşürülmesi teklifi 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun gündemine alındı.
Kurul Müdürü Ersoy Köse'nin, toplantıyı yetkililere aktardığı sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) temsilcisinin telefonuna el koyduğu belirtildi.
Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat "Bugün 1 Nolu Koruma Kurulu Kanal İstanbul projeleri görüşüyor. İBB temsilcimiz toplantıyı bize aktarıyorken kurul müdürü hakaret ve saldırgan tavırlara temsilcimizin telefonuna el koymuştur. İBB'ye yönelen bu saldırıya karşı suç duyurusunda bulunuyoruz. Hakikati savunacağız" ifadelerini kullandı.
Bugün 1 Nolu Koruma Kurulu Kanal İstanbul projeleri görüşüyor.— Mahir Polat (@mhrpolat) April 16, 2021
İBB temsilcimiz toplantıyı bize aktarıyorken kurul müdürü hakaret ve saldırgan tavırlara temsilcimizin telefonuna el koymuştur. İBB’ye yönelen bu saldırıya karşı suç duyurusunda bulunuyoruz. Hakikati savunacağız!
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