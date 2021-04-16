İçişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya gönderilen 43 kişinin Türkiye'ye dönmediği iddiasına dair açıklama

İçişleri Bakanlığı, Almanya'ya gönderilen 43 kişinin Türkiye'ye dönmediğine dair iddiayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün Türkiye'ye dönmediği iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Soruşturmada ilgili vali yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi görevden uzaklaştırılmıştır" bilgisi verildi.