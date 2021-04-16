Sürücü, seyir halindeyken kullandığı otomobilin direksiyonunu çıkartıp ilerlerken, yanında bulunan kişiye ise o anları kaydettirdi. Rot balans çalışanı yanında bulunan kişiye kaydettirdiği görüntüleri ise sosyal medya hesabı TikTok'ta paylaştı. Gencin sorumsuz davranışı olası faciaya davetiye çıkartırken, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Çekilen görüntülerde rot balans çalışanı seyir halindeyken otomobil içerisinde müziğin de son ses açık olması dikkati çekti.

Otomobili direksiyonunu çıkararak kullandığı görüntüler tepki çekti https://t.co/3BWUeaaozD pic.twitter.com/9bCRsEhUAo — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 16, 2021

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.