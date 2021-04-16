Ebru Gündeş-Reza Zarrab davasına yayın yasağı

Ebru Güneş ile Reza Zarrab'ın boşanma haberinin medyada yer almasının ardından Gündeş, boşanma davası ile ilgili yayın yasağı getirtti.

Gündeş’in avukatları olan Av. Mehtap Çelikbilek ve Av. Erkan Koşaran, “16/04/2021 günlü bir kısım ulusal ve yerel basında müvekkilimiz Ebru Gündeş'in açtığı boşanma davasına ilişkin haberler yer almıştır. Mahkemece alınan karar doğrultusunda yargılama işlemleri gizli olarak yürütülmekte olup gizlilik kararına rağmen hukuka aykırı olarak yapılan haberlerin önüne geçilmesi amacıyla Bodrum Aile Mahkemesi tarafından boşanma davası ile ilgili haberlere yayın yasağı getirilmiştir” açıklamasından bulunuldu.