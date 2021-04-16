Adana Demirspor’un eski su topu oyuncularından 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti. İlhan Demirdal için düzenlenen cenaze törenine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de yer aldı.

Cenaze namazının ardından, Fatih Terim İlhan Demirdal’ın tabutunu omuzladı. Cenazeyi taşıdıkları sırada tabutun direği Fatih Terim’in elinde kaldı. Daha sonra çevredekilerin yardımı ile direk tekrardan yerine oturtuldu.

Cenaze sırasında tabutun direği Fatih Terim'in elinde kaldı https://t.co/jfgGbzvxDc pic.twitter.com/ABrMF0YVzU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 16, 2021

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