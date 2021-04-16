Özgür Demirtaş'tan '128 milyar dolar' açıklaması: Necmettin Batırel Bey dinlenmiş

Satarız çil yavrusu gibi dağılırlar ve Dolar/TL artmaz diyordu. Ben de neden bunun çalışmayacağını sakin sakin anlatmıştım. Bugün Merkez Bankası açıklama yaptı: Dolar/TL de hareketleri dizginlemek için kullanılmış o rezervler. Yani Necmettin Batırel bey dinlenmiş...