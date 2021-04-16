Özgür Demirtaş'tan '128 milyar dolar' açıklaması: Necmettin Batırel Bey dinlenmiş

"Bana 128 Milyar doları yazsana diyip duruyorsunuz. Senin uzmanlık alanın diyorsunuz" diyen Demirtaş, "Ne yazayım? zaten açıklama yapıldı ya" ifadesini kullanarak şunları kaydetti:
"4-5 yıl önce katıldığım bir TV programında Necmettin Batırel bey Şak bir 10 Milyar Dolar, şak bir 10 Milyar Dolar daha satarız çil yavrusu gibi dağılırlar ve Dolar/TL artmaz diyordu. Ben de neden bunun çalışmayacağını sakin sakin anlatmıştım. Bugün Merkez Bankası açıklama yaptı: Dolar/TL de hareketleri dizginlemek için kullanılmış o rezervler. Yani Necmettin Batırel bey dinlenmiş..."
Satarız çil yavrusu gibi dağılırlar ve Dolar/TL artmaz diyordu. Ben de neden bunun çalışmayacağını sakin sakin anlatmıştım. Bugün Merkez Bankası açıklama yaptı: Dolar/TL de hareketleri dizginlemek için kullanılmış o rezervler. Yani Necmettin Batırel bey dinlenmiş...— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) April 16, 2021
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