Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ile birlikte Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı. Erdoğan, iftarda polislerle tek tek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü'nden iftar saatinde Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi'ne geçti. Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından ilgiyle karşılandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.

Öte yandan Erdoğan'ı karşılamaya gelen Süleyman Soylu, iftar öncesinde Çengelköy'de vatandaşları selamladı. Kendisine arabalarını durdurarak sevgi gösteren vatandaşlara el sallayan Soylu, bir sokak köpeğini de sevdi.