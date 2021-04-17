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    AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı

    AK Parti Malatya milletvekilleri: Olayın sadece Yeşilyurt Belediyesi'ne indirgenmesini doğru bulmuyoruz

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    Türkiye
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    AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya'ya gönderilen ve geri dönmeyen 45 kişiyle ilgili birlikte açıklama yaparak; "Olayın aslında sadece Yeşilyurt Belediyesine indirgenmesi, Yeşilyurt Belediyesinin Türkiye’nin gündemine yansıtılmasını çok şık ve doğru bulmuyoruz" dedi. 

    Milletvekili Ahmet Çakır, bahse konunun farklı boyutlarının olduğunu belirterek, “Olayın aslında sadece Yeşilyurt Belediyesine indirgenmesi, Yeşilyurt Belediyesinin Türkiye’nin gündemine yansıtılmasını çok şık ve doğru bulmuyoruz. Yapılan bir eksiklik varsa onla ilgili başkanımız da gerekli incelemeyi başlattı, yine İçişleri Bakanlığımız müfettiş atayarak konuyu soruşturuyor. Buna benzer farklı belediyelerde de birilerin istismar ettiğine dair duyumlarımız var. Ne kadar belediye var sayılarını bilmiyorum ama 8-10 belediyede de aynı konunun olduğunu basından duyduk. Ama bunların gündeme gelmeyip sadece Yeşilyurt Belediyesi’nin sadece gündeme gelmesini manidar buluyoruz” ifadelerine yer verdi.

    'Sonuna kadar soruşturma devam edecek'

    Belediyelerin toplumla olan ilişkisini, sosyal belediyecilik yönünü, STK’larla yaptıkları faaliyetleri fırsat bilip farklı amaçlarına alet etmelerinin soruşturmanın sonucunda ortaya çıkacağını ifade eden Çakır, “Sonuna kadar soruşturma devam edecek. Ama bunu da gereğinden fazla abartarak bir AK Partili belediyemizin bütün olayı planlayıcısı gibi gösterilmesini de doğru bulmuyoruz. Bunu kim planlıyorsa geri planda başka hesaplar yapıyorsa bunlar açığa çıkacaklardır” diye konuştu.

    'Bunun sadece burada yapılmış gibi bir izlenim verilmesini hukuksuz buluyorum'

    AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da Yeşilyurt Belediyesinin kendilerine getirilen projenin başlangıçta iyi niyetli olarak görüldüğü ancak sonrasında bu olayın ortaya çıktığını söyledi. Bu tür yurt dışı gezilerinin başka il ve ilçelerde de yapıldığını öğrendiklerini ifade eden Kahtalı, şu ifadeleri kullandı:

    “Bilinçli bir şekilde bunun Malatya’da sadece burada yapılmış gibi bir izlenim vererek AK Partili belediye başkanını yıpratmaya yönelik yapılan bu çalışmalar hadsiz, alçaklık, hukuksuz buluyorum. Varsa bir yanlış zaten İçişleri Bakanlığımız gerekli soruşturmayı yapıyor. Belediye Başkanımız da bu işle ilgili sorumlu kişiyi açığa aldı. Bunun haricinde halen fitne arayan halen bunun içerisinde fesat arayan kişileri iyi niyetli bulmuyorum, Yapılan bir hata da varsa devletin kurumları bunu ortaya çıkacaktır” 
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