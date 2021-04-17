37 kişiyi Almanya’ya götürme kararı alan Ceylanpınar Belediyesi'nin başkanı Soylu: Vallahi sizden öğrendim

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Ceylanpınar Belediye Meclisi, Ceylanpınar Spor Kulübü derneği sporcusu, yakınları ve dernek üyeleri olduğunu öne sürdüğü 37 kişi için hizmet pasaportu çıkarılmasını kararlaştırdı. “Spor Kardeşliktir” projesi kapsamında Türkgücü Münih takımının davetlisi olarak Almanya'ya götürülmesini uygun buldu. Götürülme gerekçesi olarak, “Sporcu gençler ile ailelerini sporla tanıştırmak, spor branşlarını onlara göstermek, sporla ilgili çalışmaları yerinde göstermek” olarak gösterildi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, “Böyle bir şey olmadı” dedi. Gazete tarafından söz konusu kararın belgeleri gönderildi.

Başkan, “Vallahi sizden öğrendim. Benim olmadığım bir zaman meclisin böyle bir karar aldığını, belgelerden öğrendim. Bu konuda duyumum da olmadı. Soruşturma açılması gerekiyorsa başlatacağım. Bu karardan sonra neler olduğunu, gidişlerin olup olmadığını araştırdıktan sonra açıklama yapabilirim” dedi.

Doğubeyazıt'ta da yapılmak istendi son anda fark edildi

Bir diğer haber ise Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden geldi. İlçede engellilerle ilgili bir dernek üzerinden 55 kişi Almanya'ya götürülmek istendi. Derneğin niyeti son anda fark edildi ve hemen işlemleri durduruldu.

Yaşama Sevinci Doğubeyazıt Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi, dernek aracılığıyla yurt dışına gidecek kişilere hizmet pasaportu verilmesi için Ağrı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuru dilekçesinde, “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmletler İl müdürlüğü'nden 5 kişi, Yaşama Sevinci Doğubeyazıt Engelliler Derneği'nden 50 kişi, toplamda 55 kişi gözlemci olmak üzere Almanya'nın Bremen şehrinde görmek ve ağırlamak istediklerini belirterek, yol, iaşe, ibade gibi giderlerin orada karşılanacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda, ekli listede belirttiğimiz isim listesi ile birlikte tarafımıza hizmet pasaportu verilmesini olurlarınıza arz ederiz” denildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de işbirliği protokolünü uygun buldu ve imzalar atıldı. Doğubeyazıt'ta, 5'i engelli 55 kişiyi Almanya'ya götürülmesi için tüm işlemler yapıldı. Ancak söz konusu gezi son anda engellendi.

'Huylandık son anda projeyi durdurduk'

Dernek Başkanı Oktay Topçi, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Yurt dışındaki dernek 5 engellinin bütün masraflarını karşılayacaktı. Ama onların yanı sıra kim olduklarını bilmediğimiz 50 kişi de yine bizim üzerimizden yurt dışına hizmet pasaportuyla gönderilecekti. Gelişmelerden huylanan il müdürlüğü ve valilik son anda projeyi durdurduk ve yurtdışına kimseyi gönderemedik. Ortada bir düzenbazlık olduğu anlaşıldı.”

Almanya'daki sözde dernek 5 kişinin giderlerini karşılarken, diğer 50 kişiden ise adam başı 10 bin ile 12 bin Euro aldığı belirlendi. Türkiye'deki derneğe de maddi yardımda bulunup onları da bu yolla memnun ettiği öğrenildi.