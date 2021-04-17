Kılıçdaroğlu, Kavcıoğlu’nun açıklamalarının 'tatmin edici olmadığını' söyledi

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'in haberine göre, Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun 128 milyar dolarla ilgili açıklamalarına ilişkin, “Tatmin olmadım” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Merkez Bankası bu açıklamayı çok önceden yapmalıydı. 2016’dan beri bu konuda hiçbir açıklama yapılmıyor. Üstelik defalarca soruldu. En baştan itibaren bizim istediğimiz, Merkez Bankası dövizi hangi tarihte sattı, kaça sattı, kimlere sattı, bunları açıklaması. Yüzeysel yapılan bir açıklama toplumu tatmin etmez. Dolayısıyla biz hâlâ 128 milyar doların kimlere, hangi kur üzerinden satıldığını öğrenmek istiyoruz. Çünkü o para, bir kişinin kendi kişisel parası değil. O para, doğrudan doğruya halkın parası. 83 milyonun parasıdır ve dolayısıyla 83 milyonun da bu paranın akıbetini öğrenme hakkı vardır” dedi.

Pankartların indirilmesi konusunda da konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Hiçbir darbe döneminde karşılaşmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Askeri darbe döneminde olmayanı sivil darbe döneminde yaşıyoruz. 128 milyarın nerede olduğunun gizlenmesinin nedeni, Merkez Bankası’nın soyulmasını halkın gözünden kaçırmak istemeleri.”