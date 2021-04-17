TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesine karşın Montrö bildirisi yayımladıkları için gözaltına alındıktan sonra elektronik kelepçe takılarak adli kontrolle serbest bırakılan emekli amirallerden Atilla Kıyat, "Bu utanç bana ait değil" dedi.

Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlayan 103 emekli amiralden 14’ü hakkında ‘Suç işlemek için anlaşma’dan soruşturma başlatılmıştı. 10’u 6 gün Emniyet’te tutulduktan sonra, ifadeleri alınan 14 emekli amiral adli kontrolle bırakılmıştı. Ardından amirallere il dışına çıkmamaları için elektronik kelepçe takılmaya başlanmıştı. Bacağına elektronik kelepçe takılan emekli amiral Atilla Kıyat, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.

'Hiçbir gücün kelepçe takamayacağı beynimin onuru bana ait'

Kıyat, “12 yılı amiral olarak, 43 yıl üniformamı şerefle taşıdım. Kıbrıs gazisiyim. Bugün elektronik kelepçe takılan bacağımın utancı bana ait değil. 80 yaşıma kadar kelepçe takılamayan ve ölünceye kadar da hiçbir gücün kelepçe takamayacağı beynimin onuru ise bana ait” ifadelerini kullandı.