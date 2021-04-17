Soylu, 'Yetkim var' diyerek uyardı: İptal ederim, acımam

Bakan Soylu, İstanbul'da Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Öncelikli amaç ceza yazmak değil. Kurallara uyulmasını tembih etmektir. Birincisi uyarmak, rehberlik etmek sonra aşırı ısrar, kasıt ve suistimal varsa idari ve adli tedbirlere başvurmaktır. İlkemiz çok net. Valilerimiz, kaymakamlarımız için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecek. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Muafiyetler zaman ve güzergahla sınırlıdır.

Ben kamu görevlisiyim, avukatım, çiftçiyim" deyip gün boyu kısıtlamalardan muaf olduğunu sanan, bakkala markete gidiyorum deyip tüm şehri gezmeye kalkan olursa buna kesinlikle müsaade etmeyin. Tekrar söylüyorum. Bu hakka girmektir. Bu hasta olanın sorumluluğunu almak hem bunun vicdan azabı ile hem bu dünyada hem öteki dünyada karşı karşıya kalmak demektir. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir.

Çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen istismar etmeyin. Hep beraber fedakarlıkta bulunuyor. Ben dün gece yaklaşık 3 hastaneye gittim. Hem hastalarımızı ziyaret ettim, hem sağlıkçılarımızı ziyaret ettim. Allah'ınızı severseniz bu işi bitirmenin zamanı geldi, çaba sarf etmeliyiz.