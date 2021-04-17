Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında kiralık araçlara 16 milyon liradan fazla ödemiş

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Denetleme Komisyonu raporunda belediyenin 2020 yılında 16 milyon 940 bin TL araç kiralama bedeli ödediği saptandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Denetleme Komisyonu’nun raporunda belediyenin toplam borcu, 2020 yılında 2 milyar 66 milyon 215 bin 607 olarak saptandı. Raporda yapılan harcamalar dikkat çekerken, tasarruf tedbirlerinin gözden geçirilmesi gündeme geldi.

Denetleme raporunda, “araç kiralama bedellerinin çok yüksek olduğu, bu nedenle araç kiralama işlemlerinin tasarruf tedbirleri kapsamında gözden geçirilmesinin” uygun olacağına işaret edildi.

Komisyon raporunda, belediyenin “öz kaynak gelirlerini artırması” ve “borçlanmaların azaltması” gerektiği vurgulandı.