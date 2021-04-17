​Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Özal ülkemizin güçlenmesi ve kalkınması için gayret sarf etmiş, samimiyeti, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile milletimizin gönlünde taht kurmuş büyük bir siyasetçidir." dedi.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılıyor https://t.co/CreaTRojbT — AA Canlı (@AACanli) April 17, 2021

Erdoğan, "Merhum Özal gibi vatanperver devlet adamlarından devraldığımız hizmet sancağını çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına eserlerimizle yatırımlarımızla hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz." dedi.

Hasankeyf-2 Köprüsü hakkında Erdoğan, "Batman, Mardin ve Habur sınır kapısı arasındaki irtibatı sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri de çoğu zaman terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını giderme yolunda attığımız her adımda bölücü örgüt ve siyasi uzantılarını daima karşımızda bulduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki projelerimizde zorlu arazi şartları yanında bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz." diye konuştu.