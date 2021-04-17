Sosyal mesafesiz kuyruk gerekçe gösterilip halk ekmek büfesi kapatıldı

Afyonkarahisar Belediyesi, önünde kuyruk oluştuğu ve koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesi ile halk ekmek büfesini kapatırken, askıda ekmek uygulamasını da kaldırdı.

Sözcü'nün haberine göre, kentte sadece Gedik Ahmet Paşa Camii önünde kalan tek halk ekmek büfesi belediye tarafından korona tedbirlerine uyulmadığı gerekçesi ile kapatıldı.

Büfede ekmek 1 TL'den satılırken aynı zamanda maddi durumu kötü olanlar içinde askıda ekmek uygulaması yapılıyordu. Belediye büfenin kapatıldığını ve gerekçesini ise cama astığı ‘Covid-19 salgını hastalığını nedeniyle ekmek sırasında bekleyen kişilerin daha önce uyarılmasına rağmen sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmemesi nedeniyle askıda ekmek uygulamasına ikinci bir duyuruya kadar ara verilmiştir' ilanı ile duyurdu.