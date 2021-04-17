İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan tepkisi: Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunanistan'a tepki göstererek "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir."





Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır.



Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir @EU_Commission pic.twitter.com/hzHQ2AUZTD — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 17, 2021

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