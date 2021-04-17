İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur açıklaması: 'Söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın seslendirdiği türküye eşlik etmesi sebebiyle eleştiri alan Erkan Oğur hakkında, "Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün -belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm" açıklamasını yaptı.

İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk iki gün Erkan Oğur Bey'i üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. 'Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin' dedim. Birlikte susmaya karar verdik" dedi.

Kalın, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Fakat üçüncü gün -belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademiz ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı."

Kalın'ın seslendirdiği türküde kopuz çaldığı için eleştirilen müzisyen Erkan Oğur, hakkında süren tartışma üzerine açıklamalarda bulunmuştu.

Oğur, "İçimin bir köşesi cız etmişti, benim ne işim var diye. Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için. Ben bugünkü iktidarı, hükümeti politikaları nedeniyle tasvip eden biri değilim" demişti.

​