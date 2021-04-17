Kısıtlamada yakalandı, polise yalvardı: 'Konsolosla konuştum Allah aşkına yalvarıyorum, arabamı çekmeyin'

Düzce'de polis denetiminde durdurulan otomobilde sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalanan biri kadın 2 kişi gözaltına alındı. Otomobilin sahibi ise "Aracım bir daha bağlanırsa alamam. Konsolosla konuştum. Allah aşkına yalvarıyorum. Arabamı çekmeyin" dedi.

Düzce’de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri yabancı plakalı aracı durdurdu. Ekip sürücü N.C.Y. ve araçta bulunan C.S.’nin kimliklerini kontrol ederek, arama yaptı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü N.C.Y.'nin ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 6 bin lira, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den ise 3 bin 469 lira, C.S.'ye ise 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 469 lira ceza uygulandı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Otomobilin sahibi O.G. ise uygulama noktasına gelerek, polis ekiplerinin aracını otoparka çekmemesi için uzun süre görüşme yaptı. Araç sahibi, "Aracım bir daha bağlanırsa alamam. Bu arada işlerimi halledemedim. Konsolosla konuştum. 'Sana kağıt çıkaracağız. Sen de iğnelerini, testini yaptır. Pazartesi günü yurt dışına çık' dedi. Allah aşkına yalvarıyorum. Arabamı çekmeyin" diyerek yalvardı.

İçinde uyuşturucu ele geçirilen otomobil, otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.