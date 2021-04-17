Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.08'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban bildirilen herhangi bir olumsuzluğun olmadığını açıkladı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 29,67 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.08'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSua5Ud — A F A D (@AFADBaskanlik) April 17, 2021

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Olumsuz bir ihbar ulaşmadı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, saat 20.08'de Ege Denizi'nde Datça açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir" ifadesini kullandı.

İlgili birimlerin tarama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çataklı, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan Datça Kaymakamı Mesut Çoban da, AA muhabirine, depremin, ilçede net bir şekilde hissedildiğini belirterek, "An itibarıyla bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok" dedi.