Muğla’nın Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde orman yangını

Muğla’nın Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Göktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yılanlı, Menteşe ve Milas ilçelerinden takviye ekip sevk edildi.

Çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edilen yangını, kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Kavaklıdere ilçesinde de orman yangını başladı

Sazaklı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.