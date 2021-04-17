Bakan Pakdemirli: Muğla Kavaklıdere'deki orman yangını kontrol altına alındı, Yılanlı bölgesinde çalışmalar sürüyor

Sazaklı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Sazak mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Menteşe ilçesine bağlı Göktepe ve Çamoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ise müdahale etmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 45 arazöz, 5 itfaiye ve 150 orman işçisi sevk edilirken, Aydın ve Denizli'den takviye ekiplerin geldiği öğrenildi. Ayrıca yangının kısmen kontrol altında olduğu belirtildi.

Yangınla ilgili açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Göktepe ve Çamoluk mahallelerinin arasındaki Kavaklı mevkiinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgede incelemelerde bulunduk. Yangın kısmen kontrol altında, yerleşim yerlerini tehdit eden herhangi bir durum yok. Orman ekiplerine su tankerleri, kepçe ve iş makinalarımızla yardımda bulunduk. Valilik ve kaymakamlığımız iş birliğinde söndürme çalışmalarına katıldık. Bölge halkımıza geçmiş olsun" dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli, "Muğla'nın Yılanlı ve Kavaklıdere ilçelerinde başlayan orman yangınlarında Kavaklıdere'deki yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürmektedir. Yılanlı ilçesindeki orman yangını ise kontrol altına alma çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" açıklaması yaptı.