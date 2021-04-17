Kılıçdaroğlu: Mutfak dolaplarımıza dertlenen gençler olmuş, o dolap kapaklarının arkasında iç huzur var

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan evinin mutfağından paylaştığı video ile ilgili "Mutfak dolaplarımıza dertlenen gençler olmuş. Sağolsunlar, var olsunlar. Sevgili gençler, o dolap kapaklarının arkasında iç huzur var" şeklinde bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Mutfak dolaplarımıza dertlenen gençler olmuş Sağolsunlar, var olsunlar. Sevgili gençler, o dolap kapaklarının arkasında iç huzur var. Selvi Hanım ve ben, huzuru hiçbir şeye değişmeyiz.”

Kılıçdaroğlu paylaşımın devamında şunları belirtti:

“Bu arada Troller bu akşam da #HangiKılıçdaroğlu diye kampanya başlatmış. Onların da işi zor. Saray’ın bana atadığı trollerime başarılar dilerim.”

Bu arada Troller bu akşam da #HangiKılıçdaroğlu diye kampanya başlatmış. Onların da işi zor. Saray'ın bana atadığı trollerime başarılar dilerim.😉 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 17, 2021

Evinin mutfağından paylaştığı videoyla gençlere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu "Bunları artık yemeyin. Biz iktidara geliyoruz. Sizden çalınan ne varsa, alıp size vereceğim" demişti.

"Sevgili gençler, saat 12.00’yi geçti" diyerek söze başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etmişti:

"Size evimin mutfağından sesleniyorum. Biliyorum bu paylaşımın altına bir süre sonra bir troll ordusu saldıracak. Neymiş efendim, ‘Kılıçdaroğlu muhalefet yapamıyormuş, liderlik yapamıyormuş’. E haklılar! '128 milyar dolar' ezberlerini bozdu. Bakın sevgili gençler sizden bir isteğim var; bunları artık yemeyin. Çünkü bunlar gidici. Biz iktidara geliyoruz. Size sözüm söz. Sizden çalınan ne varsa, hepsini alıp size vereceğim. Çünkü ben sizleri çok seviyorum."

Yıllardır troll orduları ile algı oluşturmaya çalışıyorlar, artık bunları yemeyin gençler! pic.twitter.com/B4LsRgAIZL — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 16, 2021

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