Şebekeye su sağlayan pompaların kablolarının çalınması, ilçede 10 saatlik kesintiye neden oldu

Alınan bilgiye göre, Belkıs Mahallesi sakinlerinin çeşmelerinden su akmadığı ihbarı üzerine bölgedeki şebekeler kontrol edildi.

Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada dinamolara elektrik aktaran kabloların kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı belirlendi.

Onarım yapıldıktan sonra şebekeye su pompalanmaya başlandı.

İlçe merkezinde yaklaşık 10 saat su kesintisi yaşandı.