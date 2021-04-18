Şanlıurfa Valiliği'nden patates dağıtımında yaşanan izdihamla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından çiftçiden alımı yapılan patates ve soğanlar ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde bir kamyondan patates dağıtımı sırasında yaşanan izdiham görüntüleri sonrası ise Valilik'ten açıklama geldi.

Şanlıurfa Valiliği, personel hakkında inceleme başlatıldığını, yardımların özen ve dikkatle vatandaşların evlerine teslimi şeklinde devam edeceğini duyurdu: "İlçemize şimdiye kadar gelen yüzlerce ton ürün, 12 bin aileye evlerinde teslim edilerek sorunsuz bir şekilde dağıtılmıştır. Olay günü de vakfımız personelince teslim alınan dört tır malzemenin üçü yine problemsiz bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilmiş, kalan son tırdaki malzeme de kapıda teslim dağıtımı yapılmak üzere pikaplara yüklenirken, bir anda oluşan kalabalık nedeniyle dağıtım programı tam olarak uygulanamamış ve söz konusu istenmeyen görüntüler oluşmuştur. Konu ile ilgili görevli personel hakkında gerekli inceleme başlatılmış olup, gelen yardımların, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine teslimi şeklinde dağıtımı, büyük bir özen ve dikkatle devam edecektir."

SALGINDA PATATES İZDİHAMI



🔴Erdoğan'ın talimatıyla üreticiden alınıp Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde bir kamyondan dağıtılan patates çuvalları izdihama neden oldu.



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