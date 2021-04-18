Eski GATA Başhekim Yardımcısı Edizer: 'Buharlaştırmak' gibi bir yeteneğimiz olsaydı, sizden 128 milyara sıra gelmezdi

Eski GATA Başhekim Yardımcısı ilen Medeni Kanun'u hedef alan açıklamaları nedeniyle görevden alınan ve Ankara'da başka bir hastaneden yeniden göreve başladığı ortaya çıkan Edizer, 128 milyar dolar tartışmalarına ilişkin bir de bir paylaşım yaptı.

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki başhekim yardımcılığı görevinden Medeni Kanun ve laiklikle ilgili açıklamaları nedeniyle alınan Ali Edizer bu kez 128 milyar dolar tartışmalarına ilişkin paylaşımıyla tepki çekti.

Twitter hesabından "Bizim ‘buharlaştırmak’ gibi bir yeteneğimiz olsaydı, inanın sizden 128 milyara sıra gelmezdi" paylaşımını yapan Edizer daha sonra hesabını kilitledi.

Ali Edizer'in hedefinde bu kez de 128 milyar doların akıbetini soran yurttaşlar var. Edizer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bizim ‘buharlaştırmak’ gibi bir yeteneğimiz olsaydı, inanın sizden 128 milyara sıra gelmezdi" dedi. pic.twitter.com/j55KelxMDq — Vaziyet (@vaziyetcomtr) April 18, 2021

​Edizer'in 9 Mart'ta Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı ortaya çıkmıştı.

Altyalı: Ben bu tiplere kızmıyorum açıkçası, bunu Tıp Fakültesi'nden mezun edenlere kızıyorum

Bununla birlikte HaberTürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında Edizer'in bu sözüne tepki gösterdi. Altaylı'nın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:

"Daha önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yasalarına karşı çıktığı için GATA Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Edizer isimli bir Cumhuriyet düşmanı vardı hatırlarsanız.

O da (eski Ayasofya imamı Mehmet) Boynukalın gibi kendi işi dışında her işe maydanoz.

Bu kez de alanı olmayan ekonomiye girdi.

Merkez Bankası yöneticisiymiş gibi buradaki paralara sahip çıkmış.

Demiş ki, “Bizim buharlaştırmak gibi bir yeteneğimiz olsa idi Merkez Bankası'ndaki paralardan önce sizi buharlaştırırdık.”

Siz dediği kendisi gibi düşünmeyenler.

Aynı fikirde olmadığı insanları buharlaştırmayı hayal eden bir doktor.

Ben bu tiplere kızmıyorum açıkçası.

Bunu Tıp Fakültesinden mezun edenlere kızıyorum.

Allah kimseyi böyle bir doktorun eline düşürmesin."