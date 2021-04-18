Bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün gözaltına alınan ailesi serbest bırakıldı

Alkolü bir sürücünün aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz için Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pankart açan ailesi gözaltına alındı. Aile emniyette ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Umut Gündüz'ün anne ve babası oğullarının ölümüne neden olan alkollü sürücünün serbest kalması üzerine 'Umuta Ses Ol' başlıklı bir kampanya başlatmıştı. 56'ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na katılan Umut Gündüz’ün ailesi, pankartlarla tura eşlik etmişti.

Umut'un anne ve babası bugün Kuşadası’ndaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu finalinde, “#UmutaSesOl #bisikletliyaşamiçinadalet” pankartı açtıktan sonra gözaltına alındı.

Federasyon bizi duymuyor !

Umut Gündüzün Annesi ve Babası pankart açtı gerekçesi ile gözaltına alındı.

Desteğinizi bekliyoruz #umutasesol pic.twitter.com/bunzmJBEke — Umut'A SESOL (@umutasesol) April 18, 2021

Sol'un haberine göre Umut'un ailesi etkinliğin organizatörü Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun davetlisi olarak orada bulunurken ailenin bir yakını alanda Federasyon yetklilileri tarafından karşılanmadıklarını belirtti.

Anne ve Baba Aydın Valiliği tarafından izin belgeleri bulunmasına karşın gözaltına alındı.

Pankart açıldıktan sonra asayiş şube ekipleri aileye 'pankartı kaldırın' uyarısında bulundu. Ancak aile pankartı tutmaya devam edince'işlem yapacağız' uyarısının bulunulmasını takiben aile pankartı toplamaya başladı.

Ancak ailenin topladığı sırada Vali Yardımcısı'nın talimataıyla aile, TEM tarafından gözaltına alındı. TEM, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen anne ve baba, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.

19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz, geçen yıl Ankara’da antrenman sonrası evine dönerken aşırı süratli giden alkollü sürücünün yönetimindeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Yolun sağ şeridinde ve eksiksiz teçhizatla gittiği belirlenen Umut Gündüz, olayda polis raporlarına göre kusursuz bulunmuştu. Yola düşen plakadan yakalanan sürücü ise serbest durumda.