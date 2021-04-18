Mansur Yavaş: Mısra Hanım yoğun bakımda; onun seslenişiyle mücadelesini biz sürdürelim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Mısra Öz adına bir açıklama yaptı.

Mansur Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Evladını 8 Temmuz Çorlu Tren Faciası'nda kaybeden Mısra Hanım bugün yoğun bakımda. Mısra Hanım'a büyük geçmiş olsun, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Onun seslenişiyle mücadelesini biz sürdürelim: Bugün tam 1015 gün oldu."

Evladını 8 Temmuz Çorlu Tren Faciası'nda kaybeden Mısra Hanım bugün yoğun bakımda.



Mısra Hanım'a büyük geçmiş olsun, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın.



Onun seslenişiyle mücadelesini biz sürdürelim:

Bugün tam 1015 gün oldu❗️ https://t.co/2t46KSTtQD — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 18, 2021

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