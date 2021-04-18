Mansur Yavaş: Mısra Hanım yoğun bakımda; onun seslenişiyle mücadelesini biz sürdürelim

Mansur Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Evladını 8 Temmuz Çorlu Tren Faciası'nda kaybeden Mısra Hanım bugün yoğun bakımda. Mısra Hanım'a büyük geçmiş olsun, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Onun seslenişiyle mücadelesini biz sürdürelim: Bugün tam 1015 gün oldu."
Evladını 8 Temmuz Çorlu Tren Faciası'nda kaybeden Mısra Hanım bugün yoğun bakımda.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 18, 2021
Mısra Hanım'a büyük geçmiş olsun, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın.
Onun seslenişiyle mücadelesini biz sürdürelim:
Bugün tam 1015 gün oldu❗️ https://t.co/2t46KSTtQD
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)