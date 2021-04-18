Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur yaşamını yitirdi

Solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
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