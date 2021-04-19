Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mısra Öz ile ilgili açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, "Mısra Öz onurlu bir mücadele veriyordu, şimdi de sağlığı için direniyor. Yakından takip ediyor ve acil şifa diliyorum" dedi.

Çorlu’daki tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel ve eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz koronavirüse yakalanmış ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tedavisi devam eden Öz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'Acil şifa diliyorum'

Mısra Öz’ün 2019 yılında kendisini ziyaretindeki konuşmasının görüntüsünü paylaşan İmamoğlu, “Mısra Öz onurlu bir mücadele veriyordu, şimdi de sağlığı için direniyor. Yakından takip ediyor ve acil şifa diliyorum” dedi.

#MısraÖz onurlu bir mücadele veriyordu, şimdi de sağlığı için direniyor. Yakından takip ediyor ve acil şifa diliyorum. https://t.co/RHGZAW8lnd — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 18, 2021

​2 Mayıs 2019 tarihinde İmamoğlu’nu ziyaret eden Mısra Öz, “O kadar acı bir şey ki bu, tabelada koskoca adalet sarayı yazıyor, biz altında adalet arıyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Her şeye rağmen adalete inanıyorum. Çünkü bir şeyler değişecek bu ülkede. Değişim başladı, değişmeye de devam edecek, bunan inanıyorum. Benim çocuğum geri gelmeyecek. Ama bundan sonra başka diğer çocukların bu ülkede yaşaması gerekiyor. Kimi duyarsam yurt dışına gitme planı yapıyor. O yüzden de bu çocukların korunmaya ihtiyacı var” ifadelerini kullanmıştı.