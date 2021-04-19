'Öcalan’ın 1979’da Kobani’de kaldığı ev bombalandı'

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre Kobani kırsalında birden çok DSG/YPG noktası, SİHA ile vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait olduğu ileri sürülen SİHA’ların Kobani’ye bağlı Elpelur köyünde Öcalan’ın 42 yıl önce Şanlıurfa’dan Suriye’ye geçtikten sonra kaldığı evi de hedef aldığı belirtildi. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, önceki akşam da TSK topçuları, YPG kontrolündeki Kobani’nin batısına yönelik kara bombardımanı düzenledi.

Şuyuh Tahtani bölgesine yönelik top ve havan saldırısında birçok YPG noktası hedef alındı.

Türkiye, YPG'yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.