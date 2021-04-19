Mısra Öz’ün babası: Kızım çok güçlü

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mısra Öz Sel, geçen cumartesi günü de yoğun bakımda entübe edildi.
Öz’ün 61 yaşındaki babası Mehmet Öz, kızının sağlık durumuyla ilgili Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz'a konuştu. Baba Öz, şunları söyledi:
- Kızım durumu kötü değil. Doktorlarıyla şimdi görüştüm. Durumun kötü olmadığını, iyi olduğunu söylediler. Tam anlamıyla umut verici konuşmasalar da, kızım durumun iyiye gittiğini bize söylendi. Benim kızım çok güçlü biri inanıyorum ki, iyi olacak ve kaldığı yerden adalet mücadelesine devam edecek.
'Hem kızıma hem de tren faciasında yakınlarını kaybedenlerin aileleri için büyük bir destek'
- ‘(Öz hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan destek paylaşımlarıyla ilgili) Bu kadar destek mesajını görünce çok mutlu olduk. Tren faciasında ölen insanlarımızın çoğu çocuktu. Kızım her gün adaletin yerini bulması için çağrıda bulunuyordu. O çağrıyı bugün de insanların yaptığını görmek beni duygulandırdı, bize güç verdi. Bu paylaşımlar hem kızıma hem de tren faciasında yakınlarını kaybedenlerin aileleri için büyük bir destek. Umarım yetkiler de bunu anlar ve adaletin yerine gelmesi için çaba gösterirler.”
- Binlerce sosyal medya kullanıcısı Mısra Öz’ün bir an önce iyileşmesini ve mücadeleye devam etmesini diledi. Yapılan paylaşımlarda aradan Öz’ün adalet talebi yinelendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter’dan Mısra Öz’e destek mesajında şu ifadeleri kullandı: “Dünyadaki en büyük acı evlat acısı. Oğlunu kaybettiğinden beri istisnasız her gün yazdı, konuştu, haykırdı. Şimdi yaşam mücadelesi veriyor, onun yerine ben yazayım. 1015 gün oldu. Çorlu tren kazasında adalet yerini bulmadı.”
Ne olmuştu?
Çorlu’daki tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel ve eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz Sel, koronavirüse yakalanmış ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı.
Solunum sıkıntısı yaşayan Sel, Twitter hesabından “Oksijen desteği olmadan nefes alamıyorum” paylaşımını yapmıştı.
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