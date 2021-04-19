Mısra Öz’ün babası: Kızım çok güçlü

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 37 yaşındaki Mısra Öz Sel'in babası Mehmet Öz, "Benim kızım çok güçlü biri inanıyorum ki, iyi olacak ve kaldığı yerden adalet mücadelesine devam edecek" dedi.