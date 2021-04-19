Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü ve Gençlik Spor İl Müdürü, Iraklı şeyhin İstanbul'daki tekkesini ziyaret etti

Sakarya’da İl Milli Eğitim Müdürü, Gençlik Spor Müdürü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Müftü, Irak kökenli Şeyh Muhammed Hüseyni’yi ağırladı. Heyet olarak şeyhi İstanbul’daki tekkesinde ziyaret ettiler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Sarıbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Müftüsü Hasan Başiş, Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Iraklı Şeyh Hüseyni'yi ziyaret edip fotoğraf çektirdiler.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre protokol, Irak asıllı Şeyh Muhammed Hüseyni'nin İstanbul Sultanbeyli'deki karargahına gidip hediyeler verdi, iftara davet etti.

Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Şeyh Hüseyni onuruna önceki gün iftar düzenledi. Ayşe Hümeyra Ökten Yurdu'nda verilen iftara, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Sarıbıyık da katıldı.

Şeyh Hüseyni, Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu Has Oda'da özel olarak ağırlandı. Müftü ile Şeyh protokol koltuğunda oturdu.

Sakarya’da Milli Eğitim Müdürü, Gençlik Spor Müdürü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Müftü, kendisini “21 tarikatın lideri” olarak tanıtan şeyhle boy boy fotoğraf çektirdihttps://t.co/6ybBhfBjMC pic.twitter.com/o1IxtI1AGc — Sözcü (@gazetesozcu) April 19, 2021

'Şeyhin maddi destek olduğu öğrenciler vardı, sıkıntılarını konuştuk'

Şeyh Hüseyni aynı gün, Müftü ve Gençlik Spor İl Müdürü tarafından, Sabahattin Zaim Öğrenci Yurdu ‘Has Oda'da özel olarak ağırlandı.

Yine Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile Müftü Hasan Başiş, Şeyh Hüseyni'yi karargahında ziyaret etmek için 16 Mart'ta İstanbul'a gitti.

Sakarya Gençlik Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Şeyh Hüseyni'ye yaptıkları ziyaretler için şu açıklamayı yaptı: