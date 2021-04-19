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    Deniz Zeyrek: Meraklısına gri pasaportla insan kaçırma rehberi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104191044304563-deniz-zeyrek-meraklisina-gri-pasaportla-insan-kacirma-rehberi/

    Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, gri pasaportla Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün Türkiye'ye dönmemesiyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Zeyrek, "Meraklısına gri pasaportla insan kaçırma rehberi" diyerek organizasyonu yapanların belediye başkanlarını ikna etmek için yaptığı yazışmalardan detaylar aktardı.

    Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, gri pasaportla Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün Türkiye'ye dönmemesi üzerine 'Meraklısına gri pasaportla insan kaçırma rehberi' başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.

    Organizasyondan detayları aktaran Zeyrek, 'hizmet pasaportuyla insan kaçırma' olayının sadece Malatya ve Elazığ gibi kentlerde kalmadığını, tüm Türkiye'ye yayıldığını söyledi.

    "İşin tam olarak nasıl yapıldığını araştırırken, organizasyonu yapanların, belediye başkanlarını ikna etmek ve yönlendirmek için yaptığı yazışmalara ulaştım" diyen Zeyrek, şunları yazdı:

    "1) İlk yapılması gereken belediyenin Avrupa'daki bir projeye ortak edilmesi. Örnekte, Harran Belediyesi, Across Atlantic Devolopment (AAD) adlı 'koordinatör' kurumla bir AB projesi için iş birliği yapıyor. Projenin adı 'Active Youngs for future in Hungary-Macaristan'da gelecek için aktif gençler-' Haliyle ilk adım olarak belediye meclisi, AAD'nin gönderdiği listeyi ve evrakları onaylıyor.

     2) İkinci aşamada belediyenin yazı işleri müdürlüğü, meclis kararını alıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Urfa İl Müdürlüğü'ne yazı yazıyor ve listedeki isimler için pasaport çıkarılmasını talep ediyor.

     3) Üçüncü aşama Çevre ve Şehircilik Şanlıurfa İl Müdürlüğü'nün Şanlıurfa Valiliği'ne yazı yazması.

     4) Bu aşamada Valilik'ten pasaportlar ve yurt dışı çıkışı için olur alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Harran Belediyesi'ne yazı yazıyor.

     5) Beşinci aşama, olur geldikten sonra belediyenin hizmet (gri) pasaportunu düzenlemesi oluyor.

     6) Ve son aşamada da hizmet pasaportu formları belediye meclisinin onayladığı listede ismi olanlara veriliyor ve onlar da nüfus müdürlüğüne başvurarak pasaportlarıyla izinlerini alıyor.

    'Beldiye başkanlarını ikna etmek için kullandıkları başka bir örnek proje daha var'

    Organizasyonu yapanların belediye başkanlarını ikna etmek için kullandığı başka bir örnek proje daha var. O da North Data isimli Almanya orijinli şirketin, Cimitekke Belediyesi (Ordu ili) ile 2020'de yaptığı belirtilen 'Mesleki Eğitim Projesi' ismini taşıyor.

    69 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının isminin bulunduğu bir listeyi de içeren proje belgesinde North Data isimli şirketin Afrin Sülejmani isimli yöneticisinin imzası var. Belgeye göre Cimitekke Belediyesi'yle yapılan iş birliği çerçevesinde listede ismi olan 69 kişiye bir yıl boyunca Almanya'da mesleki eğitim ve iş veriliyor. Belgenin 8. maddesinde North Data isimli şirketin Cimitekke Belediyesi'ne para vereceği açıkça belirtiliyor. Maddede ise aynen şöyle diyor:

    'Listede adı geçen kişiler için bir yıllığına görev pasaportu verilmesini rica ediyoruz. Bu proje çerçevesinde 20 bin Türk Lirası kurumunuza verilecektir.'

    Gri pasaportu alıp Almanya'ya kapağı atan vatandaşlar, organizatör şirkete kişi başı 20 bin euro ödüyormuş. Şirket ise belediyeleri ikinci el kamyonlarla ya da 20 bin lirayla kandırıyormuş."

    Zeyrek, işin en üzücü tarafının, bu kadar bilgi-belge ortalığa saçılmışken devlet yetkililerinin konuya hala 'gülünç bir haber' muamelesi yapması olduğunu söyledi.

    "İşin büyüklüğünü ortaya çıkaracak, sorumluları deşifre edecek, cezalandıracak adımlar atmak gerekmiyor mu?" ifadesini kullanan Zeyrek, "Peki ya bu organizasyonlarla yurt dışına kaçanlar arasında FETÖ'cüler ve PKK'lılar varsa?" diye sordu.

    Etiketler:
    iltica, Almanya, Türkiye, Pasaport, Deniz Zeyrek, İstanbul
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