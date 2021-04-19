Baskında tuvalete saklanan adam, tuvalet kağıdından maske yaptı

İstanbul'da kapalı olması gereken bir kahvehaneye baskın düzenleyen polis, okey oynayan 9 kişiye para cezası kesti. Maskesi olmayan bir kişi, polisten ceza yememek için tuvalet kağıdını maske olarak kullandı.

Esenyurt'ta bir kahvehanenin kısıtlama saatinde açık olduğunu öğrenen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeride 10 kişi olduğunu ve oyun oynadığını tespit etti.

Kahvehanede polislere yakalanan 2 kişi, ışıklarını kapattıkları tuvalete saklandı. Yapılan aramada tuvaletin kapısının kilitli olduğunu fark eden ekipler, içerdekilere kapıyı açmalarını söyledi.

Tuvaletin içinde saklanan 2 kişi, kapıyı açarak dışarı çıktı. Tuvaletten çıkan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti. Durumu fark eden polis ekipleri, yüzüne tuvalet kâğıdı takan kişiye maske getirdi.