Almanya'ya gri pasaportla gidip Türkiye'ye dönmeyen H.B: Niye pişman olayım ki, iş yoktu, güç yoktu, açtım yav

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, gri pasaportla Almanya'ya gidip Türkiye'ye dönmeyen kişilerden biri olan H.B.'nin açıklamalarını aktardı. Buna göre H.B., pişman olmadığını belirterek "Burada her şey var. Orada iş yoktu, güç yoktu. Açtım yav. Bak düşün burada her gün et yiyorum. Ben orada et yiyemiyordum" dedi.