Gazeteci Yetkin: TOBB da Erdoğan hükümetine muhalefete başladı

Gazeteci Murat Yetkin, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun Twitter üzerinden yayımladığı mesaja dikkat çekerek, "Son yıllarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetlerinin iş dünyasındaki en büyük destekçisi olan TOBB Başkanı kritik bir hükümet kararına muhalefet ediyor" dedi.

Gazeteci Murat Yetkin, YetkinReport‘ta yayımladığı yazısında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımladığı mesajı yorumladı.

Yetkin, "TOBB da Erdoğan hükümetine muhalefete başladı" başlıklı yazısında, "Hisarcıklıoğlu’nun 15 Nisan’da Twitter üzerinden yayınladığı bir mesaj, nedense ekonomi basını dahil fazla yankı uyandırmadı. Oysa son yıllarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetlerinin iş dünyasındaki en büyük destekçisi olan TOBB Başkanı kritik bir hükümet kararına muhalefet ediyor, kararın geri alınmasını istiyordu" ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Konya Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, TOBB Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu gibi AK Parti'ye yakınlıkları ile tanınan isimlerin salgın sürecinde getirilen ve bu ay sona eren Kısa Çalışma Ödeneği'nin geri getirilmesini istediğini belirten Yetkin, yazsının devamında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı, TOBB istedi diye kararından döner mi?

Cumhurbaşkanı, artık TOBB da açıkça istedi diye kararından döner, KÇÖ uygulamasını geri getirir mi?

Şimdi diyebilirsiniz ki, Erdoğan ekonominin -dış manipülasyona bağladığı döviz kuru dışında- iyi olduğunu söylüyor. Diyebilirsiniz ki 24 Nisan’da Kanal İstanbul’un temelini atacak olan Cumhurbaşkanı, elbette işsizliği daha da artıracak, üretimi düşürecek sorunlara duyarsız kalamaz. Erdoğan, aslında bugünler için oluşturulan İşsizlik Fonunu kullanır, KÇÖ’ni geri getirir, sorun çözülür.

Ancak İşsizlik fonunda Ocak 2020’de 135 milyar lira olan birikim, pandemi sürecinde üçte birden fazla azalarak 100 milyar liranın altına inmiş durumda; resmî rakamlara göre diyerek eklememiz gerekiyor.

Acaba kısa çalışma ödeneği kaynak sıkıntısı nedeniyle mi durduruldu? İşsizlik Fonu kaynaklarını iş ve işçinin desteklenmesi yerine başka alanlarda değerlendirmek mi amaçlandı? Acaba işçi ve işvereniyle ekonomi dünyasının elzem bulduğu kısa çalışma ödeneğine verecek kaynak bulunamıyor mu?

Tepki çekmemenin yolunu sessiz kalmakta bulan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan acaba bu konuda bir açıklamada bulunur mu? Yoksa yakında “Kısa Çalışma Ödeneği yeniden başlatılsın” demek de “128 milyar dolar nerede?” diye sormak gibi yasaklar kapsamına mı girer?

Hisarcıklıoğlu ne demişti?

Hisarcıklıoğlu, mesajında şunları söylemişti:

"Pandemi sürecinde firmalarımızın sıkıntıları artıyor. Öncelikle, Kısa Çalışma Ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor. Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor."