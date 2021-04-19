CHP'den 15 maddelik 1 Mayıs talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 1 Mayıs öncesinde emek bürolarının 15 talebini açıkladı. Ağbaba, "128 milyar doları bu ülkenin hazinesinden yok edenler, milyonlarca emekçinin ve yurttaşın yoksullaşmasından birinci dereceden sorumludur" dedi.

CHP'li Ağbaba, pandemi sürecinin yarattığı ekonomik sorunların en çok ücretli çalışanları etkilediğini belirtti.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, 'CHP Emek Büroları olarak emekçiler adına 15 talebimiz var' diyen Ağbaba, talepleri şöyle sıraladı: