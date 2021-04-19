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    CHP'den 15 maddelik 1 Mayıs talebi

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 1 Mayıs öncesinde emek bürolarının 15 talebini açıkladı. Ağbaba, "128 milyar doları bu ülkenin hazinesinden yok edenler, milyonlarca emekçinin ve yurttaşın yoksullaşmasından birinci dereceden sorumludur" dedi.

    CHP'li Ağbaba, pandemi sürecinin yarattığı ekonomik sorunların en çok ücretli çalışanları etkilediğini belirtti.

    Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, 'CHP Emek Büroları olarak emekçiler adına 15 talebimiz var' diyen Ağbaba, talepleri şöyle sıraladı:

    • Aşı hakkı: Zorunlu üretimin ve hizmetlerin yer aldığı tüm iş yerlerinde işçilere öncelikli aşı hakkı tanınmalıdır.
    • Meslek hastalığı: En az 861 emekçi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Kovid-19 çalışanlar adına meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.
    • Kod-29: İşten çıkarma yasaklarında tüm istisnalar ortadan kaldırılmalı, KOD-29’dan işçi çıkarmalar yasaklanmalıdır.
      İzin: Ücretsiz izin köleliğine son verilmelidir.
    • Kısa çalışma ödeneği: Faaliyetleri bu süreçte etkilenen iş yerleri için kısa çalışma ödeneği pandemi sonrasına kadar devam ettirilmelidir.
    • Hizmet şartı: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulu olan son 3 yıl 450 gün prim ödeme ve son 60 gün kesintisiz hizmet şartı ortadan kaldırılmalıdır. Tüm çalışanlar kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmalı, kısa çalışma ödeneğinin alt limiti en az 2825 TL asgari ücret olarak belirlenmelidir.
    • Sigorta primleri: Yaklaşık 1 yıldır kısa çalışma ve ücretsiz izin ödeneği kapsamında yer alan işçilerin emeklilik hakkı için uzun dönemli sigorta primleri ödenmemektedir. Bu durum ileride yeni mağduriyetler yaratacak ve bu kapsamda yer alan işçilerin emeklilik hakkı ötelenecektir. Kısa çalışma ve ücretsiz izin desteği kapsamında yer alan işçilerin emeklilik sigorta primleri merkezi bütçe tarafından karşılanmalıdır.
    • Asgari ücret: Asgari ücretten vergi kesintisine son verilmelidir.
    • İşsizlik fonu: İşsizlik Sigorta Fonunun maddi kaynakları sadece işçiler için kullanılmalı, işverenlere yönelik teşvik ve desteklere son verilmelidir.
    • Sendika: Sendika ve toplu sözleşme hakkının önünde ki tüm engeller ortadan kaldırılmalıdır.
    • Evden çalışma: Evden çalışmada işçilerin hakları kesin ve kati bir şekilde belirlenmeli, uzaktan çalışmanın sömürü aracına dönüşmesine izin verilmemelidir.
    • Kayıt dışılık: Sigorta kaydı olmadan kayıt dışı çalışan işçiler bu süreçte korunmalı ve kayıt altına alınarak desteklenmelidir.
    • Gıda fiyatları: Pandemi sürecinde artan gıda fiyatları yurttaşların alım gücünü her geçen gün daha da düşürmektedir. Tüm temel tüketim ve ihtiyaçlar üzerindeki vergiler kaldırılmalı.
    • Aile destekleri sigortası: Düzensiz ve keyfi olarak yapılan sosyal yardımlar yerine tüm yurttaşların geçimini sağlaması için asgari bir gelir desteği sağlanmalıdır. Bu bakımdan aile destekleri sigortası uygulaması derhal uygulamaya geçirilmelidir.
    • Emekli ikramiyesi: En düşük emekli aylıkları en az 2825 TL asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, emekli ikramiyeleri ise son 3 yıllık enflasyon baz alınarak verilmeli ve emekli ikramiyeleri bu yıl için en az 1500 TL olmalıdır.

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    Etiketler:
    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 1 Mayıs, CHP
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