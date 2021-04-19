Erol Mütercimler’e 10 ay hapis cezası

İmam hatip liseleriyle ilgili sözleri nedeniyle 'halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar kadar hapsi istenen Erol Mütercimler'in yargılanmasına devam edildi.

Sözcü'den Fahrettin Öztürk'ün haberine göre İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davaya Mütercimler ile avukatları katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasında, Mütercimler hakkında, ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mahkemede, mütalaaya karşı beyanları sorulan müşteki avukatları, bir diyeceklerinin olmadığını, sanığın cezalandırılmasını istediklerini ve şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

'Yasa hukukun müeyyidesidir siyasetin değil'

Mütercimler’in avukatı Mehmet Ruşen Gültekin, mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Yasa hukukun müeyyidesidir siyasetin değil. Yargıcın efendisi hukuktur. Daha önce de belirttiğim gibi bu madde komünistler için, solcular için, diğerleri için joker madde olarak kullanılmıştır. Her dönemin acı çekenleri vardır. Daha geçen gün Abdurrahman Dilipak, ‘İmam Hatipler deist yetiştiriyor’ dedi. Ben bu durumda ne yapılacak takip edeceğim. Tabii ki bu ifade özgürlüğüdür ama acaba Dilipak hakkında da suç duyurusunda bulunulacak mı. Hukukun oluşması adına takip edeceğiz" dedi.

'3 duruşmada 3 farklı savcı'

Mütalaaya karşı savunma yapan Mütercimler, "3 duruşmada 3 farklı savcıyı görüyorum. 42 yıllık siyaset bilimi hocasıyım. O suçların hepsini ben bilirim. Bunların hiç birisi benim eylemime uymaz. 1997’den 2021 yılına kadar kesintisiz medyadayım. Hiç yargılanmadım. Hayatımda küfrün yeri yoktur. Bu programda da hiç kimseye hakaret içerikli bir şey söylemedim. Ben bir öğretmenim. Ne hakaret amacıyla ne de aşağılama amacıyla bir şey söylemedim. Sayın savcının suçlamasını kabul etmiyorum. Bu dava siyasi bir dava halini almıştır. Bu kadar yılın hocasıyım, bu kadar yılın medya mensubuyum, ben bu davaları bilirim. Benim için istenen maddeyi biz hukuk derslerinde stratejik yargı maddesi olarak değerlendiriyoruz. Allah'ın belası bir madde bu. Düşünce özgürlüğü yoksa mahkemeler de olamaz, karar özgürlüğü yoksa sizler de olmazsınız. Yoksa siyasetin elinde bir savcı, bir hakim olursunuz. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme, Mütercimler hakkındaki suç unsurlarının oluştuğuna kanaat getirdiğini belirterek, ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 10 ay hapis cezasına hükmederek, cezanın ertelenmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız…" ifadelerini kullanmıştı.

Mütercimler’in ifadelerinin ardından aralarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu 16 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikayetin ardından Mütercimler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadesi alınan Mütercimler, program sırasında çok yorgun olduğunu bu nedenle söylemek istediklerini tam olarak dile getiremediğini, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtmişti.

Erol Mütercimler hakkında, ‘Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama' suçundan 9 aydan 1 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.