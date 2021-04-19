Prof. Çelen'den evde tedavi gören koronavirüs hastalarına ilaç uyarısı

Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, evde koronavirüs tedavisi gören bazı kişilerin filyasyon ekipleri tarafından kendilerine verilen ilaçları kullanmadığını söyledi. Çelen, "İlaçları kullanmadıkları için klinik seyir kötüleşiyor, bunu vurgulamak istiyorum" dedi.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Salgında bir yılın geride kaldığını ve son dönemde vaka sayılarında ciddi artışlar yaşandığını belirten Çelen, "Özellikle ülkenin batı bölgelerinde ve büyükşehirlerde çok sayıda vaka artışı olduğunu bilmekteyiz. Vaka artışı var derken 'Hastaneye yatan hasta sayılarında çok dramatik bir artış var' diyemeyiz, fakat vakaların büyük bir kısmı 'Evde filyasyon ekiplerinin getirdiği ilaçlarla tedavi oluyor’ diye biliyoruz" ifadesini kullandı.

Çelen, bu noktaya önemle dikkat çekmek istediğini vurgulayarak şunları anlattı:

"Filyasyon ekipleri, evleri ziyaret edip Sağlık Bakanlığı'nın onaylayıp önerdiği antiviraller ve destek tedavisinde kullanılan birtakım ilaçları vermesine rağmen, sahadan aldığımız geri bildirimlerde aslında bu ilaçların çoğunlukla kullanılmadığı şeklinde bir durum söz konusu. Bugün dahi bir hastam beni arayıp 'hocam filyasyon ekipleri bana ilacı getirdi ama herhangi bir şikayetim yok, bu nedenle kullanmak istemiyorum' şeklinde bir yorumda bulundu. Demek ki toplumda böyle bir algı var.

'İlaçlar kullanılmayınca klinik seyir kötüleşiyor'