Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile bir araya geldi.
Twitter hesabından görüşmeye dair bir de fotoğraf karesi paylaşan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi, bölgesel konuları ve turizm alanındaki işbirliğimizi ele aldık" ifadesini kullandı.
#Rusya Büyükelçisi Aleksei Yerhov'la görüştük. İkili ilişkilerimizi, bölgesel konuları ve turizm alanındaki işbirliğimizi ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 19, 2021
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Met w/Alexei Yerhov, Ambassador of #Russia. Discussed bilateral relations, regional issues and cooperation in the field of tourism.🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/dFcFa5G9m2
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Türkiye ile havayolu trafiğinin 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.
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