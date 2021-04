Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile görüştü

#Rusya Büyükelçisi Aleksei Yerhov'la görüştük. İkili ilişkilerimizi, bölgesel konuları ve turizm alanındaki işbirliğimizi ele aldık.

Met w/Alexei Yerhov, Ambassador of #Russia. Discussed bilateral relations, regional issues and cooperation in the field of tourism.🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/dFcFa5G9m2