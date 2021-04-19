'128 Milyar Dolar Nerede?' afişine en üst sınırdan ceza kesildi

CHP Burdur Bucak İlçe Başkanlığı’nın astığı ‘128 Milyar Dolar Nerede?’ yazılı pankarta Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesinden en üst sınırdan ceza kesildi.

CHP Bucak İlçe Başkanlığı'nın astığı ‘128 Milyar Dolar Nerede?' başlıklı pankarta Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesinden tam 13 bin 237 TL ceza kesildi.

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, söz konusu rakam verilebilecek en üst sınır ceza olarak kabul edilirken, Türkiye genelinde astıkları pankart nedeniyle en yüksek cezaya çarptırılan CHP örgütü Bucak İlçe Başkanlığı oldu.

Konu hakkında açıklamada bulunan CHP Bucak İlçe Başkanı Ahmet Sedat Oktay şunları söyledi: