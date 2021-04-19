MSB: Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma bakanlıkları dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardı

MSB'den yapılan açıklamada Türkiye ve Yunanistan'ın Millî Savunma Bakanlıklarının, Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata vardıkları belirtildi.
Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntılarının yakın zamanda belirleneceği bildirildi.
Türkiye ve Yunanistan Millî Savunma Bakanlıkları, Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata varmıştır. Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntıları yakın zamanda belirlenecektir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 19, 2021
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